PD: RENZI, HO NOSTALGIA DEL LINGOTTO DI VELTRONI

1 luglio 2017- 13:11

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Matteo Renzi spiega di non aver nostalgia dei tempi dell'Unione ma del Lingotto di Walter Veltroni, invece, sì. "Ho nostalgia dell'intuizione del Veltroni del Lingotto: stare insieme non contro qualcuno ma per qualcosa", dice il segretario del Pd parlando all'assemblea dei Circoli a Milano.