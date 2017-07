PD: RENZI, IN GIRO NOSTALGIA PASSATO, NOI GUARDIAMO A FUTURO

1 luglio 2017- 12:48

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Noi siamo in un momento in cui la politica italiana sembra improvvisamente in mano alla nostalgia, ci raccontiamo un passato meraviglioso che non è mai esistito. C'è un sacco di gente che riscrive il passato, noi invece vogliamo scrivere il futuro e vi propongo un percorso che superi la nostalgia". Lo dice Matteo Renzi concludendo l'assemblea dei Circoli a Milano.