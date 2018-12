11 dicembre 2018- 09:47 Pd: Renzi, in Italia manca partito come Ciudadanos e En Marche

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Katharina Schulze, la trentatreenne che ha vinto in Baviera, ha un programma che in larga parte sottoscriverei domani mattina. Ma lei non è solo l’ambientalista, è un modello di partito nuovo che c’è in Europa. In Spagna lo è Ciudadanos, in Francia lo è en Marche di Macron, in Italia non c’è. Questo è il problema". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a Vanity fair.