27 aprile 2018- 14:48 Pd: Renzi in libreria, bello ragazzi usino #18app

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Sosta in libreria per rifornirsi prima del Ponte. Bello sapere dalla viva voce di commessi e cassieri che lavorano li' quanto siano numerosi i ragazzi che usano la #18app per avvicinarsi al mondo dei libri. Buon ponte, viva chi legge". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter pubblicando la foto di un serie di libri tra cui 'Troppi diritti. L'Italia tradita dalle libertà' del direttore del Mattino, Alessandro Barbano, "Con i piedi nel fango, conversazioni sulla politica e la verità" di Gianrico Carofiglio, "Era di maggio" di Giampiero Mughini.