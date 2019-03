13 marzo 2019- 17:48 **Pd: Renzi incarica Rosato, upgrade in operazione comitati**

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Ha gestito uno dei gruppi parlamentari più numerosi della storia, ben 291 deputati, nell'era renziana del Pd. 'Padre' del Rosatellum, punto di riferimento del renzismo a Montecitorio, vicino a Maria Elena Boschi. Il fatto che Matteo Renzi abbia scelto lui, Ettore Rosato, per "affiancare Ivan Scalfarotto nella parte organizzativa" dei comitati Ritorno al Futuro, segna un salto di qualità nell'operazione partita all'ultima Leopolda. L'annuncio è stato fatto oggi via enews e Rosato si sta apprestando ad 'entrare in servizio'. Che farà Rosato con i comitati? "Intanto terrò un profilo basso dal punto di vista comunicativo e alto dal punto di vista organizzativo", risponde interpellato dall'Adnkronos. Certo, l'upgrade nella strutturazione dei comitati fa subito pensare al primo passo verso la creazione di un movimento organizzato fuori dal Pd. "Non è un'operazione contro il Pd", garantisce Rosato. Il senso resta quello già raccontato in più occasioni da Scalfarotto, che si sta occupando della cosa già da alcuni mesi: ovvero dare modo di impegnarsi ai "riformisti", a chi non è iscritto al Pd ma si sente all'opposizione del governo Lega-M5S. Insomma, spiegano quanti stanno lavorando ai comitati, nessun passo di avvicinamento e nessuna intenzione di preparare la scissione. Almeno per il momento.