**PD: RENZI, INCLUSIVO NON SIGNIFICA DARE POSTI IN LISTA A CORRENTI**

1 luglio 2017- 12:53

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Mi dicono di essere più inclusivo. Ma essere inclusivo non significa mettere d'accordo" le correnti "per i posti in lista, significa stare in mezzo alla gente". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea dei Circoli Pd a Milano.