PD: RENZI, INVITO TUTTI A 'ITALIA 2020', SARà APPUNTAMENTO DIVERSO

27 giugno 2017- 21:21

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Invito tutti a partecipare" a 'Italia 2020', la riunione dei circoli del Pd a Milano di venerdì e sabato. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Sarà un appuntamento "molto diverso dal solito e sarà anche l’occasione per iniziare finalmente a mettere in rete il patrimonio più grande che abbiamo: la capillare presenza organizzativa del nostro partito". "Noi siamo persone in carne e ossa, che ci credono, che prendono ferie per dare una mano, che si mettono in gioco. Ma tutti noi dobbiamo aprire le finestre, uscire di casa, stare nelle piazze, in rete e nella rete. I mesi che ci separano dalle prossime elezioni politiche li vivremo tra la gente, non rinchiusi a Roma", aggiunge."Abbiamo dalla nostra molti risultati, qualche errore, ma finalmente la consapevolezza che qualcosa può cambiare. E abbiamo un progetto per il futuro del Paese. Un’idea di Italia per i nostri figli e un progetto per rendere l’Europa più forte e popolare. Spostiamo il dibattito dalle alchimie politiche ai contenuti. E vedrete che scatteranno le altrui contraddizioni", conclude Renzi.