21 ottobre 2018- 13:40 Pd: Renzi, io consiglio Salvini? Da come si muove, non mi pare...

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Sono mesi che non vedo Salvini nemmeno in Senato. E' una falsità scrivere che lo vedo, che lo sento. E comunque, non mi pare che ascolti i miei consigli a giudicare da come si muove.... Vorrei dare un consiglio a Salvini se mi ascoltasse e a Di Maio se mi capisse: domani i mercati balleranno".Lo dicfe Matteo Renzi alla Leopolda.