**PD: RENZI, ISCRITTI NON MERITANO POLEMICHE INTERNE**

27 giugno 2017- 20:16

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "In queste ore registriamo ancora polemiche interne al Pd. Non è una novità, ma mi dispiace molto. Soprattutto per gli iscritti, per i militanti, per gli amministratori che non meritano le polemiche del gruppo dirigente nazionale". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.