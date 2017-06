PD: RENZI, ISCRITTI NON MERITANO POLEMICHE INTERNE (2)

27 giugno 2017- 20:22

(AdnKronos) - "Non intendo alimentare anche io questo dibattito autoreferenziale pieno di 'Ci vuole la coalizione, ci vuole l'Unione Bis, ci vuole il caminetto tra correnti'. Perdonatemi, ma non è il mio campo di gioco", aggiunge Renzi su Facebook. "Noi abbiamo vinto le primarie con quasi due milioni di partecipanti chiedendo di discutere di lavoro, di periferie, di tasse, di casa e ambiente, di sostegno alla maternità. Di come cambiare l'Europa ridandole anima e fiducia. Più investimenti in cultura e meno fiscal compact, abbiamo detto. Su questi temi parliamo con chiunque", sottolinea il segretario del Pd. "Vogliamo stare in mezzo alla nostra gente, a discutere, confrontarci, proporre. Ma se invece qualcuno vuole riportare le lancette al passato quando il centrosinistra era la casa delle correnti e dei leader tutti contro tutti, quelli che al mattino stavano in consiglio dei ministri e al pomeriggio in piazza a manifestare contro il Governo, noi non ci siamo. Noi staremo fuori dal recinto delle polemiche, non litigando con nessuno e discutendo solo dei problemi degli italiani", prosegue."Mi sono autoimposto la moratoria sul tema della coalizione, la suggerisco a tutti: fa bene alla salute e aiuta a concentrarsi sui problemi veri. Il dibattito su cespugli e cespuglietti lo lasciamo agli addetti ai lavori. Noi parliamo dell'Italia che oggi - dopo tanti provvedimenti che abbiamo approvato insieme - vede ritornare verso i massimi il livello della fiducia di consumatori e di imprese. Non ci fermiamo e non faremo fermare l'Italia", conclude Renzi. "Come ci hanno chiesto migliaia di persone: Avanti, Insieme".