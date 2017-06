PD: RENZI, LASCIAMO POLEMICHE A CHI LE FA DI PROFESSIONE

29 giugno 2017- 11:46

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Amici, le polemiche lasciamole a chi le fa di professione. Parliamo di questioni vere, parliamo di come investire sulla nuova generazione. E parliamo di come veramente possiamo avvicinare la politica ai giovani e i giovani alla politica. Non con gli stanchi rituali del passato". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi."Domani - ricorda Renzi - ultimo giorno per registrarsi per il Bonus Cultura. I dati dicono che circa 350 mila diciottenni si sono registrati. Che l'80% dei denari sono andati per l'acquisto dei libri (al secondo posto i concerti con l'11%). Altro che flop. Se anche solo un ragazzo ha visto crescere grazie a questa misura il senso della propria identità italiana, della propria appartenenza culturale, della propria cittadinanza attiva, io sono felice".