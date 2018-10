21 ottobre 2018- 13:16 Pd: Renzi, 'Leopolda 10' il 25 ottobre 2019, altro che manifestazione di plastica

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Noi siamo quelli che restano, quelli che hanno i sogni, che possono barcollare o che sbattono contro il muro, ma che continuano ad andare avanti per la propria vita e per quella degli altri. Questo è la Leopolda". Lo ha detto Matteo Renzi nell'intervento di chiusura alla Leopolda. "L'hanno raccontata come manifestazione plastica, fatta per fare gli show e allora vorrei dire con forza che c'è un appuntamento da segnare, quello della Leopolda numero 10, vi dò già la data: venerdì 25 ottobre 2019".