14 gennaio 2019- 13:19 Pd: Renzi, 'libro a metà febbraio, idee alternative no solo critiche governo'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "È facile contestare questo governo, più complicato ma necessario offrire idee alternative. Per questo ho scritto un libro, che uscirà a metà febbraio, in una data simbolica. Inizierò a girare per l'Italia per presentarlo. Chi vuole ospitare una tappa - meglio se in cittadine medio piccole, vorrei ritornare nell'Italia profonda - può farsi vivo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.