15 ottobre 2018- 19:05 Pd: Renzi, M5S in contemporanea a Leopolda? Ci fanno favore

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Di Maio, Grillo, Casaleggio e Casalino hanno deciso di fare la loro iniziativa annuale casualmente negli stessi giorni della Leopolda. Cercano di oscurarci. Non si rendono conto che ci fanno un favore". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Certo, alcuni giornalisti si occuperanno più della manifestazione grillina che non di noi, lo do per scontato. Ma aver fissato la loro iniziativa in contemporanea con la nostra ci fa un regalo: ci dimostra che noi siamo esattamente l’opposto di questi Cinque Stelle, di questo Governo. Ecco perché la Leopolda di quest’anno sarà importante il doppio. Perché si tratta di resistere a un’ondata di fango contro di noi e soprattutto di fango sul Paese. E i comitati civici saranno lo strumento per tanti, non solo per gli iscritti al Pd", conclude.