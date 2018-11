10 novembre 2018- 13:18 Pd: Renzi, Macron nostro principale alleato, altro che avversario

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Se la sinistra europea è Melenchon o se è rincorrere Corbyn, allora io non sono la sinistra europea". Lo ha detto Matteo Renzi a Salsomaggiore. "Macron non è il nostro avversario ma il nostro principale alleato contro i populisti e i nazionalisti e lo voglio dire alle anime belle della sinistra: io tra Macron e Le Pen, non ho dubbi da che parte stare".