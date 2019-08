19 agosto 2019- 15:42 **Pd: Renzi, 'mai cena con Carfagna né interesse a commissario Ue'**

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Non vi è stato alcun incontro, men che mai a cena, tra il senatore Matteo Renzi e la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Il senatore Renzi smentisce anche in modo categorico qualsiasi interesse verso la carica di commissario europeo". Si legge in una nota.