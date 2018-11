10 novembre 2018- 14:07 Pd: Renzi, meschinità e poca gratitudine in nostro dibattito interno

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Ci sono stati momenti di meschinità nel nostro dibattito interno perchè la parola gratitudine non appartiene alla politica ma abbiamo assistito a una gara a chi la sparava più grossa in termini di meschinità da parte di persone che parlavano del mio carattere senza dire che senza il mio carattere non avrebbero avuto gli incarichi che hanno avuto". Lo ha detto Matteo Renzi a Salsomaggiore.