14 ottobre 2018- 11:12 Pd: Renzi, Minniti autorevole, se si candida sarà contro Salvini

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Minniti è autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualità: se si candiderà" alla segreteria del Pd "sarà contro Salvini, non contro altri Dem. Zingaretti ha finalmente smentito ogni accordo con i 5 Stelle che ancora un mese fa qualcuno rilanciava come fondamentale. Le cose per il Pd si mettono meglio. E andranno sempre meglio nei prossimi mesi. Ma basta con le guerre interne: il fuoco amico ha già fatto troppi danni ". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.