19 novembre 2018- 18:06 Pd: Renzi, Minniti indipendente, congresso non sia su di me

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "Ho chiarito la mia posizione sulla sconfitta del Pd in un discorso del luglio 2018. Ho sottolineato allora i nostri errori ma ho anche detto – e ribadisco – che sono fiero e orgoglioso del lavoro di questi anni. Chi vuole abiurare, vergognarsi, tornare indietro faccia pure. Io non mi vergogno del lavoro sull’economia, sui diritti, sul rinnovamento, sull’Europa, sul sociale, sulla cultura". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Non ho mai voluto organizzare una corrente e non lo farò adesso. Opportunamente Marco Minniti ha sottolineato come la sua storia sia una storia di autorevolezza e indipendenza. Bene! Mi sembra che adesso si possa fare il congresso sulle idee, non su di me", conclude.