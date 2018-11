10 novembre 2018- 14:07 Pd: Renzi, no interesse a sconfiggere Zingaretti ma barbarie M5S-Lega

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Il mondo non inizia con questo congresso e non finisce con questo congresso. Non mi interessa sconfiggere Zingaretti, ma la barbarie del pensiero grillo-leghista". Lo ha detto Matteo Renzi a Salsomaggiore."Cosa ci spinge a muoverci? L'idea di organizzare una corrente? No, è la passione per la politica", prosegue Renzi. "Noi non vogliamo costruirci uno strapuntino dentro il Pd ma ravvivare in noi la politica come luogo di confronto". "Non dico di azzerare la discussione interna, nè chiedo cose contronatura come non preoccuparsi del congresso ma diamo importanza alla bellezza delle politica avendo l'entusiasmo e la dignità di chi sa di aver fatto un bel pezzo di strada e che il meglio deve ancora venire", conclude.