PD: RENZI, NOI UNICA DIGA CONTRO POPULISMI

1 luglio 2017- 13:12

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Se tu attacchi il Pd, stai attaccando l'unica diga che c'è in Italia contro i populisti. Non sono preoccupato per me, ma io difendo questa comunità di donne e di uomini. Fuori dal Pd non c'è la rivoluzione leninista, ma la Lega e i 5 stelle. Non c'è la vittoria della sinistra di lotta e di governo". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea dei Circoli Pd.