PD: RENZI, NON HO NOSTALGIA TAVOLONI UNIONE (2)

1 luglio 2017- 13:05

(AdnKronos) - "Non ho nostalgia dei tavoloni delle riunioni con dodici sigle, di alleanze che si chiamavano l'Unione e litigavano dalla mattina alla sera e si parlavano addosso. Non ho nostalgia di quando un ministro votava in Consiglio dei ministri, poi scendeva in piazza contro la decisione del presidente del Consiglio", scandisce il segretario Pd.