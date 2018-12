10 dicembre 2018- 20:17 Pd: Renzi, non mi candido al congresso

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Candidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le primarie con il 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra dall'interno. Mi sentirei come Charlie Brown con Lucy che gli rimette il pallone davanti per toglierlo all'ultimo istante. Non mi ricandido per la terza volta per rifare lo stesso". Lo chiarisce Matteo Renzi in un lungo post su Facebook.