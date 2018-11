10 novembre 2018- 13:05 Pd: Renzi, non sarò mai un capo corrente

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - L'iniziativa di Salsomaggiore "passa per organizzazione vecchio stile di aree e correnti. 'Renzi fa nascere la sua corrente, non è così". Lo ha detto Matteo Renzi chiudendo l'assemblea a Salsomaggiore. "Non sarò mai il capo di una corrente - ha assicurato - Non farò il capo di nessuna area. Per me il partito è importante, ma è un mezzo non un fine. Non sono cresciuto con il sogno della 'ditta. Quelli che sono cresciuti con sogno di una 'ditta' hanno ritenuto prioritario, pur di riprendersi il partito, di perdere il Paese".