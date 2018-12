6 dicembre 2018- 10:09 **Pd: Renzi, non sarò piccolo burattinaio congresso, penso a Paese non a ditta**

Roma 6 dic. (AdnKronos) - "Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del Pd". Lo scrive Matteo Renzi in un post su Facebook. "Da mesi -aggiunge- non mi preoccupo della Ditta Pd: mi preoccupo del Paese. Che è più importante anche del Pd".