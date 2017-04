PD: RENZI, PIù DI UN MILIONE A PRIMARIE è FORZA STRAORDINARIA E STREPITOSA

29 aprile 2017- 11:36

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Dodici ore per un festival della democrazia che nessuno degli altri ha la forza e il coraggio di organizzare, ma che tutti gli altri sono sempre pronti a criticare. Quelli più contrari di tutti sono di solito quelli che faticano a prendere il voto anche dei parenti. E dunque dicono che se solo un milione di persone domani andrà a votare, sarà un flop. Ignorano che un milione di persone che vanno a votare rappresentano una forza straordinaria, strepitosa. Che nel mondo è difficile trovare esperienze così belle. Ma noi raccogliamo la sfida, amici: facciamo di tutto perché si possa superare questa cifra". Lo scrive su un'edizione straordinaria della sua E-news Matteo Renzi, in vista delle primarie del Pd di domani."Scegliete voi -prosegue l'ex premier- chi deve guidare il partito, la città, il Paese. Scegliete voi, nessun altro. Il mio appello –anche nel confronto su Sky– è stato innanzitutto per andare a votare. Già che ci siete, se poi votate per noi io non mi offendo! Abbiamo fatto una campagna elettorale totalmente diversa. Ricca di stimoli e di spunti, soprattutto sul piano umano. Se non avessi avuto le vostre migliaia di email, io non mi sarei ricandidato. Se non avessi sentito la forza del vostro affetto –così prorompente anche nel risultato dei circoli– io non mi sarei rimesso in gioco. Non lo faccio per voi, sia chiaro: lo faccio con voi. Che è una cosa ben diversa". Dal Lingotto ad oggi –insieme a Maurizio Martina e a tanti di voi– abbiamo parlato solo di contenuti. Non abbiamo mai attaccato gli altri candidati, cui abbiamo solo mandato messaggi di rispetto e amicizia. Ma abbiamo ragionato sull’Italia. Raccontandoci che cosa abbiamo in testa per il futuro. Sappiamo -conclude Renzi- che dal giorno dopo l’elezione ci sarà molto da fare, ma vogliamo farlo insieme".