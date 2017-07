PD: RENZI, POSTI IN PARLAMENTO? A CHI LAVORA

1 luglio 2017- 13:33

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "A chi si domanda: avremo la garanzia del posto in Parlamento? Io dico: mettetevi in gioco, lavorate. Mi interessa non la garanzia dei posti in Parlamento, ma la garanzia dei posti di lavoro". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea dei Circoli a Milano.