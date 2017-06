PD: RENZI RETWITTA GIACHETTI, A SINISTRA C'è SEMPRE CHI AZZOPPA

21 giugno 2017- 19:28

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Matteo Renzi ha retwittato un post di Roberto Giachetti su Facebook in cui il vicepresidente della Camera parla del rapporto con le formazioni a sinistra del Pd. "La verità -scrive Giachetti- è che a sinistra c'è sempre qualcuno che si impegna per azzoppare il progetto riformista". "Non so voi, ma io ho una discreta memoria storica e ho provato a sfruttarla per ricostruire i principali fatti degli ultimi vent'anni di centrosinistra. Una storia triste, a mio modesto parere, di piccoli gruppi che hanno mandato all'aria i governi, la fiducia e le speranze di milioni di elettori e di centinaia di migliaia di iscritti e militanti", sottolinea Giachetti.