15 ottobre 2018- 19:00 Pd: Renzi ribadisce, congresso fuori da Leopolda

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Alla Leopolda il tema del congresso del Pd non sarà neanche toccato. Ci saranno tanti parlamentari del mio partito, ma come sempre la Leopolda non è un appuntamento del Pd. E dunque non sarà l’occasione per parlare di primarie e segretari. Ve l’avevo già detto, ma ripeterlo non fa male. Specie per i nostri amici che dovranno lavorare in veste di giornalisti. Si parla di Politica, alla Leopolda, non di un singolo partito. Come accade ormai da nove edizioni". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.