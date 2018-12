11 dicembre 2018- 09:54 Pd: Renzi, Rivoluzioni durano, tornerà nostro tempo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Quello che abbiamo avviato in tre anni di governo è una rivoluzione della politica italiana –abbiamo portato in politica una nuova generazione, e le donne– che le elezioni non hanno bloccato. Le rivoluzioni durano più che un’elezione, tornerà il nostro tempo. Magari verrà fuori una giovane donna. Magari una che oggi sta frequentando il liceo o l’università". Così Matteo Renzi, in un'intervista a Vanity fair.