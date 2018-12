6 dicembre 2018- 20:04 Pd: Renzi, scissione? Viste troppe, non lavoro a qualcosa diverso (2)

(AdnKronos) - "Ma di che parliamo? Intanto do la solidarietà ai follower di Zapping perchè qui abbiamo un ministro dell'Interno che fa saltare un'operazione di polizia, il ministro del lavoro nero Di Maio che vuole una tassa per mettere in ginocchio l'industria dell'auto, abbiamo un paese che va verso la recessione e parliamo del congresso del Pd?", aggiunge Renzi, ospite di Zapping, chi gli fa notare che gli ascoltatori sono interessati al congresso dem. "Siamo di fronte a una discussione palesemente squilibrata. Il problema non è il Pd. A me è stato chiesto un passo indietro su congresso Pd e l'ho fatto. Mi è stato detto non metterci bocca e lo stesso Minniti quando si è candidato, ha detto che non era il candidato di Renzi. Se non metto bocca dicono che voglio farmi il mio partito, se metto bocca che voglio condizionare...".