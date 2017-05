PD: RENZI, SEGRETERIA APERTA A INTEGRAZIONI ANCHE DA MINORANZE

30 maggio 2017- 19:46

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Ci sono posti ancora aperti" in segreteria "per eventuali integrazioni anche da parte di chi non ha condiviso la nostra piattaforma congressuale". Lo dice Matteo Renzi alla Direzione Pd.