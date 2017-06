PD: RENZI SMORZA POLEMICHE MA RIVENDICA LEADERSHIP E LINEA (2)

28 giugno 2017- 18:25

(AdnKronos) - Certo, nel Pd la tensione rimane alta come resta la diffidenza verso Dario Franceschini e su un suo eventuale asse con Andrea Orlando. "Sì sì, abbiamo i numeri nel partito anche a prescindere da Franceschini, ma una rottura sarebbe pesante", si osserva in ambienti parlamentari. Dalle parti del ministro dei Beni culturali si fa notare che l'uscita di ieri non va associata a quelle di chi lavora per minare la leadership di Renzi. "Dario non la mette in discussione, riconosce che solo con Renzi si può vincere, ma se Matteo spendesse qualche gettone in più in telefonate...".L'attrito con Franceschini, insomma, non è cosa da post ballottaggi. Ma affonda in un'insofferenza maturata da un po' sulla gestione del segretario. I renziani dicono che Franceschini non avrebbe gradito l'esclusione dei suoi dalla segreteria. "Ma no, figuriamoci -smentiscono i franceschianiani- ma il punto è che se la linea del Pd la devi leggere in un'intervista a Qn, allora può arrivare un tweet duro come quello di ieri..". Quanto al merito della polemica, ovvero la coalizione, i renziani fanno muro. Scrive Matteo Ricci su Fb in un post dedicato ai quei numeri della amministrative, sventolati ieri da Franceschini su twitter: "Non utilizziamo numeri sbagliati per la battaglia politica interna. A coloro che ci dicono che la risposta è la coalizione domandiamo, la coalizione con chi? Le amministrative ci dimostrano che a livello locale i partiti non ci sono più, c'è solo il Pd che si allea con liste civiche, a volte più di sinistra a volte più moderate, tematiche o addirittura personali".