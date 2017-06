PD: RENZI SMORZA POLEMICHE MA RIVENDICA LEADERSHIP E LINEA (3)

28 giugno 2017- 18:25

(AdnKronos) - La difesa della linea è anche fare quadrato attorno alla leadership di Renzi. Dice Debora Serracchiani in una diretta Fb: "Non si può mettere sempre in discussione il leader, abbiamo eletto il segretario da poche settimane, dobbiamo rispettare il voto degli oltre due milioni di cittadini".La presidente del Friuli ricorda come Walter Veltroni e Dario Franceschini abbiano subito un simile trattamento in passato. "Nulla di nuovo sotto il sole purtroppo perche' abbiamo già assistito a tutto questo, nel centrosinistra italiano e nella sinistra è già avvenuto". E poi Sandro Gozi: "Trovo assurdo che si torni a parlare di leadership, che si rimetta in discussione il leader. Anzichè rilanciare il totonomi o il totoformule, lanciamo un bel totoidee per l'Italia".Lasciando da parte anche la discussione sulla legge elettorale. Il Pd, con la maggioranza, ha votato in capigruppo alla Camera perchè ci si torni a lavorare a settembre dopo l'estate. Chiudendo, per ora, a ogni discussioni su sistemi elettorali che favoriscano le coalizioni, come chiesto invece anche ieri da Andrea Orlando. Per dirla con Ricci: "Non possiamo ricacciarci tutta l'estate a discutere di formule coalizionali o legge elettorale".