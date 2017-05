PD: RENZI, STRADA O TROLLEY? BALLOTTAGGIO SU COPERTINA LIBRO

11 maggio 2017- 18:07

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Matteo Renzi lancia un ballottaggio su Facebook per scegliere la copertina del suo libro 'Avanti, perchè l'Italia non si ferma': "Strada o trolley?". Il sondaggio via social è anche l'occasione per parlare di legge elettorale oltre che della prossima uscita del libro. "Come sapete -scrive Renzi- sono un grande sostenitore del ballottaggio, perché consente di scegliere ai cittadini anziché costringere agli accordi di palazzo. Ma dopo il No del 4 dicembre alla riforma costituzionale, il ballottaggio in Italia è diventato praticamente impossibile. Anche questa è una delle conseguenze negative del voto referendario. E allora, mentre continuano le grandi manovre parlamentari di chi chiede a parole una nuova legge elettorale ma in pratica non la vuole, e perde tempo, buttiamola sul ridere per non piangere"."Facciamoci un ballottaggio fatto in casa. Un ballottaggio casereccio. Vi presento due diverse copertine del libro -spiega il segretario del Pd- che uscirà per Feltrinelli tra qualche giorno e vi chiedo di scegliere la vostra. A tutti voi il compito di decidere quale preferite partecipando al sondaggio che trovate scaricando la mia App (www.matteorenzi.it/app). La strada o il trolley? Almeno su questo, che decida il ballottaggio. Almeno su questo!".