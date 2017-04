PD: RENZI STRAVINCE E SUL WEB è SATIRA SU 'GENTILONI STAI SERENO'

30 aprile 2017- 23:53

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Matteo Renzi ha stravinto le primarie del Pd avviandosi a un risultato che potrebbe andare oltre il 70 per cento e sul web si scatena la satira sulle prossime mosse dal segretario dem. Prima su tutte: la corsa verso le elezioni anticipate. E sui social il premier Paolo Gentiloni diventa la 'vittima' delle ambizioni renziane. Dilaga ovviamente l'hashtag #Paolostaisereno, citazione dei tempi di Enrico Letta. E anche l'attuale occupazione dell'ex-premier Letta in Francia finisce nel frullatore della satira sul web: "#Gentiloni sta mandando curriculum alle università francesi. #primariepd2017", twitta il fake Gianni Kuperlo.Sulla pagina Fb di 'Le più belle frasi di Osho' c'è una foto del presidente del Consiglio al telefono: "Gentiloni telefona a Renzi per congratularsi della vittoria", si legge nella didascalia e il premier che dice: "Damme giusto quarche giorno pe' trovamme n'artro lavoretto".