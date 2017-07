PD: RENZI TIRA DRITTO, PARLO CON TUTTI MA NON MI FERMA NESSUNO/ADNKRONOS (3)

(AdnKronos) - POSTI E CORRENTI - "Mi dicono di essere più inclusivo. Ma essere inclusivo non significa mettere d'accordo" le correnti "per i posti in lista, non vuol dire che devo decidere le candidature dandone una a te e una all'altro, significa stare in mezzo alla gente", dice Renzi e ai parlamentari che temono per la ricandidatura spiega: "A chi si domanda se avrà la garanzia del posto in Parlamento? Io dico: mettetevi in gioco, lavorate. Mi interessa non la garanzia dei posti in Parlamento ma la garanzia dei posti di lavoro". AMMINISTRATIVE - Del risultato delle amministrative si discuterà nei prossimi giorni in Direzione. "Basta con il discorso per cui se vince, vince il candidato, sennò è colpa del Pd. No a letture superficiali, c'è molto di cui discutere. Lo faremo nella Direzione" e comunque, sottolinea Renzi, "è impossibile fare una analisi nazionale delle amministrative. A Padova ha vinto Giordani, il Pd è stato bravo ma hanno vinto le donne e gli uomini che tre anni prima avevano perso". IN TRENO DA SETTEMBRE - Campagna elettorale in treno per le politiche del prossimo anno. "Quando il 24 settembre chiuderà la Festa de L'Unita' nazionale di Imola, noi saliamo su un treno per 5 mesi. Andremo in tutte le province d'Italia. Il treno è preparazione, ci sarà una carrozza per i social e una per gli incontri con la realtà del territorio", annuncia Renzi e avverte: quello in treno sarà "un viaggio capace di andare al cuore delle persone. Chi ha voglia di mettersi in gioco, si metta in cammino. Chi ha voglia di polemizzare, sappia che non lo seguiremo".