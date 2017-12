PD: RENZI, TIRIAMO FUORI ORGOGLIO E ANDIAMO A VINCERE

10 dicembre 2017- 11:08

Roma, 10, dic. (AdnKronos) - "C’è una cosa che non accetto: la rassegnazione che parte del gruppo dirigente sembra avere al primo sondaggio. Un leader non si fa impaurire dai sondaggi, ma li cambia facendo una battaglia aperta, casa per casa". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Repubblica'."Abbiamo una base di volontari unica: una rete di 61.597 responsabili di seggio. Metteremo candidati credibili e radicati. Per rispetto alla nostra gente -afferma ancora l'ex premier- esigo solo una cosa: che il gruppo dirigente del Pd abbia voglia di vincere. Non di partecipare. Cinque anni fa, nel dicembre 2012, il Pd era dato al 36%, Sel al 6%. La mitica campagna elettorale di chi voleva smacchiare il giaguaro ci fece perdere oltre dieci punti. Nei sondaggi oggi siamo testa a testa. Tiriamo fuori orgoglio e determinazione e andiamo a vincere".