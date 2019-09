25 settembre 2019- 16:16 Pd: Renzi, 'troppo potere a correnti, non sono riuscito a cambiarlo'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Italia viva nasce per cambiare le forme e le liturgie della politica. Il Pd ha dato troppo potere alle correnti, dove l'appartenenza a una cordata con un leader è più importante delle tue idee. Abbiamo cercato di cambiarlo, non ce l'abbiamo fatta". Lo dice Matteo Renzi a Stampa Estera. E sulla scissione, aggiunge: "Non credo che ci sia una sola persona che si sia stupita, dopo gli ultimi sette anni di tensioni quotidiane, litigi, divisioni e contrasti interni" con compagni partito che "brindavano alla vittoria del No al referendum".