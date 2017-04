PD: RENZI, VOLEVO MOLLARE DAVVERO, GRAZIE AFFETTO MILITANTI SONO RIPARTITO

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Prima di tutto, prima di sapere come andrà a finire, devo dirvi grazie". Lo scrive Matteo Renzi in un lungo post su Facebook. "In molti pensano che quelli che fanno politica siano robot. Non è così. Anche se non sembra, siamo umani anche noi. Persone in carne e ossa, con le nostre emozioni, con i nostri dubbi, con le nostre difficoltà. Ho vissuto cinque mesi non facili dopo la sconfitta referendaria"."Quando mi sono dimesso, volevo davvero mollare tutto. Dopo anni di impegno totalizzante per la cosa pubblica, volevo pensare a me, ai miei, ai fatti miei. Non mi vergogno di dirlo: volevo mettere al centro il mio futuro. Sono stato circondato dall'affetto, dalla cura, dall'esigente attesa, anche dalla rabbia di tantissime donne e uomini", scrive ancora Renzi. "Debbo molto a queste persone perché mi hanno costretto a guardarmi in faccia. Mi hanno costretto a fare i conti con la parola responsabilità. Rispondere, appunto, non solo a se stessi ma a una comunità", allora "ho ripreso il trolley e ho girato" e "insieme alle persone che condividono questo sogno splendido di mandare avanti l'Italia, senza lasciarla nelle mani di chi sa solo protestare, contestare, urlare, ci siamo rimessi in gioco. Per andare avanti, insieme. Stanotte sapremo come è andata la grande sfida delle primarie".