5 dicembre 2018- 13:27 Pd: Ricci, c'è bisogno impegno Renzi, no nuovi partiti o divisioni

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "D’accordo con Stefano Esposito. Abbiamo bisogno dell’impegno di Matteo Renzi per rilanciare il Pd e sono fiducioso che sarà così. 550 sindaci hanno firmato per Minniti perché serve una casa dei riformisti più aperta, grande e competitiva. Non servono nuovi partiti o divisioni". Lo scrive Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, su twitter postando il tweet del dem Stefano Esposito, ex-senatore. "Renzi -scrive- è stato segretario del 40% questi non sono tempi per ambiguità serve che vengano smentite voci su nuovo soggetto politico. Caro Matteo questo lo devi ai tanti militanti che ti hanno sostenuto e difeso in questi anni. Non serve tuo disimpegno, serve esattamente il contrario".