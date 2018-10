2 ottobre 2018- 13:30 Pd: Ricci, ha ragione Delrio, accordo su figura unitaria

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Perfettamente d’accordo con Graziano Delrio su congresso Pd. Se siamo gruppo dirigente serve congresso su futuro e accordo su figura unitaria. Sono settimane che mi sgolo per spiegare che i congressi servono per rafforzarci non per dividerci sul passato. #unità". Lo scrive su twitter Matteo Ricci del Pd.