21 ottobre 2018- 13:42 Pd: Richetti a Milano per parlare di giovani, lavoro e politica

Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Il candidato alla segreteria nazionale del Pd Matteo Richetti sarà a Milano domani, lunedì 22 ottobre, a un incontro dal titolo 'Rigenerarsi per crescere – Giovani, lavoro, povertà, fakenews, politica'. Il momento di confronto si terrà alle 20.50, alla Fonderia Napoleonica, in via Tahon de Revél 21, e sarà condotto da Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in consiglio regionale. Saranno presenti Alberto Rossi, sindaco di Seregno, Andrea Donegà, della segreteria regionale Fim Cisl, Roberta Osculati, docente e consigliere comunale di Milano, Egidio Riva, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università Bicocca.Le conclusioni saranno affidate, appunto, a Richetti, tra l’altro presidente di Harambee, la corrente interna ai dem che ha lanciato proprio la candidatura del senatore Pd.“Vogliamo iniziare un percorso di conoscenza con la città e portare i temi cari al Partito democratico in un consesso dove conversare e confrontarsi, in vista del voto congressuale”, spiega Paolo Cova, ex deputato e collega di Richetti in Parlamento e tra gli organizzatori dell’incontro. “Sono un convinto sostenitore della candidatura di Richetti, perché riconosco in lui un valore, che ho potuto verificare di persona sugli scranni di Montecitorio, e delle sue proposte che hanno profondità e visione futura. Quello che piace a noi” conclude Cova.