PD: RICHETTI, BERLUSCONI? PRIORITà PISAPIA E CENTROSINISTRA

6 giugno 2017- 19:49

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Il Pd non deve vedere a Berlusconi come alleato. La priorità dev'essere guardare a Pisapia, per dare il vita ad un nuovo centrosinistra. Sarebbe assolutamente una buona notizia se entrano in Parlamento, anche se Bersani e D'Alema continuano a dire che non si alleeranno con Renzi. Ma quello rimane il nostro orizzonte". Lo dice Matteo Richetti a Otto e mezzo.