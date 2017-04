PD: RICHETTI, DERBY PISAPIA-BERLUSCONI FAKE NEWS

27 aprile 2017- 15:30

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Ma quale accordo con Berlusconi, si tratta di una fake news. Non esiste nessun derby tra Berlusconi e Pisapia. Renzi è stato chiaro: bisogna avere una legge di impianto maggioritario per evitare di tornare alla palude delle larghe intese. Evitiamo di sollevare polemiche che non esistono. Sono quelli che puntano a una legge proporzionale a voler costringere agli accordi con il centrodestra e gli altri partiti avversari del Pd". Lo dichiara Matteo Richetti, portavoce della mozione Renzi.