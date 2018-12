8 dicembre 2018- 13:22 Pd: Richetti, inaccettabile idea alleanza con M5S

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "L'intervista di Smeriglio fa chiarezza su un punto decisivo. Noi abbiamo esplicitato fin dall'inizio la necessità di riconquistare gli elettori che hanno abbandonato il Pd per ridare forza al nostro Partito. Invece con Zingaretti, come esplicitato da Smeriglio, l'obiettivo finale è quello di fare una alleanza con il M5S". Lo dichiara Matteo Richetti del Pd. "Abbiamo detto e ripetiamo no ad operazioni politicistiche e a spurie sommatorie di sigle. Il Pd deve ritrovare forza e credibilità per riconquistare gli elettori delusi. Per questo sono in campo con Maurizio Martina", conclude.