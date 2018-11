19 novembre 2018- 16:55 Pd: Richetti, tesseramento on line contro chi lo fa con assegni

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “Siamo di fronte a un rischio, anzi qualcosa in più di un rischio, che" il congresso "sia solo ed esclusivamente un ragionamento di posizionamento. Purtroppo questa prima fase delle tessere regala alle bande organizzate del Pd un vantaggio competitivo enorme, perché i ragazzi che sto riunendo io mi dicono: noi non abbiamo i soldi per comprare le tessere come stanno facendo tutti". Lo ha detto Matteo Richetti, candidato alla segreteria Pd, a Radio Cusano Campus. "E’ molto deprimente e demoralizzante, ma noi cercheremo di combattere fino alla fine con la forza delle nostre idee. Io aprirei un tesseramento online dove tutti possono accedere, non solo quelli che col blocchetto degli assegni vanno a farsi le tessere e poi vediamo quale sarebbe l’esito del congresso".