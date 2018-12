15 dicembre 2018- 18:08 Pd: ricorso Corallo contro Giachetti, arroganza da prendere a schiaffoni (2)

(AdnKronos) - Nella delibera della commissione si legge che l'ok a Giachetti è motivato dal fatto che "lo Statuto del Pd è improntato a un principio di partecipazione", come si può leggere nel documento. "Ma se lo spirito è quello della partecipazione democratica -argomenta Corallo- la democrazia si fonda su delle regole e in questo caso sono state infrante. Probabilmente il nostro ricorso non sarà accolto dato che la commissione chiamata a giudicare è la stessa che ha deliberato. Ma lo abbiamo fatto perché chi sbaglia non può restare impunito e se si vogliono cambiare le cose si deve innanzitutto dare l'esempio".