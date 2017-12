PD: RINVIATA CONVENTION 16/12 CON RENZI CAUSA MALTEMPO

13 dicembre 2017- 16:13

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "A seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio della Bassa Reggiana e Parmense, in particolar modo la frazione di Lentigione di Brescello, abbiamo ritenuto opportuno, per rispetto nei confronti della popolazione coinvolta e di quanti stanno operando per la sicurezza dei cittadini, di rinviare l’appuntamento politico previsto sabato 16 dicembre al Teatro Valli di Reggio Emilia". Lo annuncia il responsabile Enti locali del Pd, Andrea Rossi. "La comunità del Pd, con i suoi volontari, non farà mancare nelle prossime ore tutto il suo sostegno per appoggiare iniziative che agevolino il ritorno alla normalità in quelle zone nel più breve tempo possibile", aggiunge.