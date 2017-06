PD: ROSATO, LEADERSHIP RENZI NON IN DISCUSSIONE, CONGRESSO C'è STATO

27 giugno 2017- 20:36

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "La leadership di Renzi non è mai stata in discussione. Il congresso lo abbiamo già fatto, anzi ne abbiano fatti due e in entrambi l'affermazione di Renzi è stata netta". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, alla Festa dell'Unità di Ostia. "Non è con una sommatoria di sigle -aggiunge- che si conquistano i voti e si governa. Serve un Pd forte, capace di essere centrosinistra largo e coeso, di comunicare e realizzare un programma condiviso è chiaro. E poi ci vuole la voglia di governare e riformare l'Italia".